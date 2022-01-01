Тюмень вошла в рейтинг популярных направлений для семейного новогоднего путешествия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень заняла восьмую строчку рейтинга популярных железнодорожных направлений у путешественников с детьми в прошедшие новогодние праздники. Размер среднего чека на пассажира составил 2 тыс. 515 рублей, сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

По итогам продаж, самыми популярными направлениями у путешественников с детьми и подростками в период с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года стали Москва и Санкт-Петербург. На них приходится около 35% детского пассажиропотока. Кроме того, в Топ-10 у семейных путешественников вошли Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Новосибирск.

В рейтинге популярных авиа направлений для путешествий с детьми Тюмень заняла 11 строчку. Размер среднего чека на билеты в обе стороны составил 11 тыс. 188 рублей. На первых трех позициях рейтинга оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.