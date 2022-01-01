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Резиденция Деда Мороза в Тюмени работает до 14 января

Общество, 09:14 12 января 2022

департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Резиденция Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени работает до 14 января с 15 до 19 часов, перерыв – 16 часов 45 минут–17 часов, сообщает городской департамент культуры.

Подробней о том, как можно провести день, какие активности посетить, узнать на сайте фабрикаволшебства.рф. Здесь есть адреса катков и ледовых площадок, сказки и колыбельные, интерактивная игра "Энергия движения" и фотоконкурсы.

Подробная афиша представлена и на сайте департамента культуры.

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# Дед Мороз , резиденция

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