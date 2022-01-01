Мечту мальчика из Тюменской области побыть машинистом поезда исполнили свердловские железнодорожники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Побыть в роли машиниста поезда - заветную мечту Мирона Титова из п. Боровский Тюменского района исполнили железнодорожники Свердловской магистрали в канун Старого Нового года.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, посодействовал новогоднему чуду первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, который снял с елки в областном парламенте открытку с пожеланием ребенка.

Мирон с раннего возраста увлекается железной дорогой. По словам его мамы, Ольги Евгеньевны, в свои 9 лет мальчик с легкостью может отличить маневровые локомотивы от магистральных, для него не составит труда и рассказать правила поведения на железной дороге.

Поскольку Мирон имеет проблемы со здоровьем, самостоятельно он не смог написать письмо с пожеланием Деду Морозу. В середине декабря его мама подала заявку на сайт федеральной акции "Елка желаний".

Так мальчику посчастливилось побывать в кабине необычного поезда – рельсового автобуса. На автомотрисе АС-01 № 122 вместе с железнодорожниками Мирон принял участие в рабочей поездке по участку Тюмень – Войновка. Ему рассказали о том, как важно своевременно и оперативно следить за исправностью железнодорожного полотна, и о том, какими качествами должны обладать машинист и его помощник. Железнодорожники надеются, что интерес Мирона к технике после такой прогулки усилится. Возможно, получит развитие и склонность к инженерному делу, к более глубокому изучению технических дисциплин.

Отметим, за время существования проекта "Елка желаний" по всей России было исполнено 21 тыс. 450 детских мечтаний, среди которых "побывать в роли сотрудника ДПС", "посетить Большой театр", "поплавать с дельфинами" и т. д.