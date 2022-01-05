Подростки обменяли iPhone на угнанную в Тюмени машину и попали в аварию

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Участились случаи управления транспортом подростками, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автомобили "Опель" и ВАЗ-2107 столкнулись на ул. Центральной в с. Борки 4 января, пострадавших в ДТП нет. Предварительно, водитель "семерки" нарушил правила, проезжая перекресток.

В "Жигулях" находились четверо подростков, воспитанников детского дома, 14 и 15 лет, 14-летний мальчик был за рулем, права управления транспортом он не имеет.

Школьники пояснили, что обменяли "Жигули" на iPhone. Автоинспекторы выяснили, что машину накануне угнали с ул. Олимпийской в Тюмени. Обстоятельства выясняются. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

В Ишиме нетрезвого 17-летнего подростка задержали в ночь с 4 на 5 января сотрудники ГИБДД за рулем автомобиля Volvo. Студент местного колледжа пояснил, что взял иномарку без спроса у тети, вместе с другом пил в ней пиво, а потом повез товарища домой. Показания алкотестера составили 0,49 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Подросток уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения в феврале 2021 года. Автомобиль поместили на спецстоянку, тетя не стала подавать заявление об угоне машины.

ГИБДД рекомендует взрослым контролировать поведение и действия детей и подростков, особенно в праздничные дни. Управление транспортом без наличия соответствующего права, а главное, достаточных навыков вождения, опасно для самих ребят и окружающих их участников движения.