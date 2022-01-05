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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

15 жителей с COVID-19 умерли в Тюменской области

Общество, 15:00 05 января 2022

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

15 жителей Тюменской области с коронавирусом умерли за сутки. Заболел 151 человек, выздоровели 127 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 15 тыс. 772 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8,8 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 828 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 тыс. 581 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 307 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 273, в Московской области- 775.

В Челябинской области зафиксировано 400 случаев болезни, в Свердловской области - 395, в Курганской – 102, в Ханты-Мансийском автономном округе - 98, в Ямало-Ненецком - 37.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 585 тыс. 984 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 тыс. 015 летальных исходов, выздоровели 9 млн 600 тыс. 728 человек.

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# коронавирус , пандемия

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