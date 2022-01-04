Cмерть 15 человек с COVID-19 зафиксировали в Тюменской области

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Смерть 15 человек с коронавирусом зарегистрирована в Тюменской области за сутки. Заболели 180, выздоровели 215 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 15 тыс. 903 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 834 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 27 тыс. 71 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 967 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 297, в Московской области- 974.

В Челябинской области зафиксирован 431 случай болезни, в Свердловской области - 421, в Ханты-Мансийском автономном округе - 74, в Ямало-Ненецком автономном округе - 13.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 570 тыс. 212 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 312 тыс. 187 летальных исходов, выздоровели 9 млн 575 тыс. 147 человек.