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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области зафиксировали 183 новых случая COVID-19

Общество, 13:53 03 января 2022

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

У 183 человек выявили коронавирус в Тюменской области за сутки. Скончались 15 пациентов, выздоровели 466 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявили 16 тыс. 343 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 835 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 тыс. 37 человек.

В Санкт-Петербурге заболел 1 тыс. 341 человек, в Москве - 1 тыс. 335, в Московской области - 1 тыс. 180.

В Свердловской и Челябинской областях выявили по 445 случаев болезни, в Ханты-Мансийском автономном округе - 132, в Курганской области - 115, в Ямало-Ненецком автономном округе - 22.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 554 тыс. 309 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 311 тыс. 353 летальных исхода, выздоровели 9 млн 548 тыс. 76 человек.

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# коронавирус

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