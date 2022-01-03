В Тюменской области зафиксировали 183 новых случая COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

У 183 человек выявили коронавирус в Тюменской области за сутки. Скончались 15 пациентов, выздоровели 466 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявили 16 тыс. 343 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 835 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 тыс. 37 человек.

В Санкт-Петербурге заболел 1 тыс. 341 человек, в Москве - 1 тыс. 335, в Московской области - 1 тыс. 180.

В Свердловской и Челябинской областях выявили по 445 случаев болезни, в Ханты-Мансийском автономном округе - 132, в Курганской области - 115, в Ямало-Ненецком автономном округе - 22.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 554 тыс. 309 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 311 тыс. 353 летальных исхода, выздоровели 9 млн 548 тыс. 76 человек.