В тюменском ТРЦ "Премьер" на посетительницу без маски составили протокол

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Соблюдение противоэпидемических мероприятий, пропускного режима, ношение масок проверили в тюменском ТРЦ "Премьер" представители регионального управления Роспотребнадзора, областного департамента потребительского рынка и туризма, а также сотрудники полиции 4 января.

Протокол составлен на посетительницу без маски, материалы будут направлены в суд. Нескольким покупателям и персоналу торгового центра, использующим средства защиты, проверяющие напомнили, как правильно их носить.

"Нарушения были незамедлительно устранены. Сотрудники используют маски. Представители охраны сейчас на месте, контролируют входной поток посетителей. Напомню, что несовершеннолетние до 18 лет могут посещать торговый центр только в сопровождении законного представителя", - сообщила главный специалист отдела лицензирования департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Светлана Белявская.

Контролеры проверили, проводится ли на объекте влажная уборка, проветривание, термометрия, оценили запас масок, наличие дезинфицирующих средств. Нарушений не выявлено.

В целом, по словам представителя Роспотребнадзора, по итогам последних проверок замечания в основном возникают к мелким торговым точкам.

"В торговых центрах нарушений как таковых нет, в мелких бывают. В основном вопрос по дезинфицирующим средствам. Видимо, не все понимают, какого состава они должны быть, что должны обладать вирулицидным эффектом. Есть вопросы к разведению, персонал нужно обучать этому", - пояснил специалист- эксперт отдела санитарного надзора Александр Рыбкин.

Проверки на предприятиях торговли будут продолжены, в том в числе в ответ на сообщения посетителей о нарушении антиковидных мер.

Татьяна Ковалева