В Тюменской области от коронавируса вылечились 604 человека

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

604 пациента с COVID-19 выздоровели в Тюменской области за сутки. Зафиксирован 271 новый случай, скончались 12 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 19 тыс. 751 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 847 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 тыс. 144 человека.

В Москве заболели 2 тыс. 472 человека, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 534, в Московской области - 1 тыс. 271.

В Свердловской области выявили 499 случаев болезни, в Челябинской области - 475, в Ханты-Мансийском автономном округе - 149, в Курганской области - 134, в Ямало-Ненецком автономном округе - 78.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 519 тыс. 733 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 309 тыс. 707 летальных исходов, выздоровели 9 млн 497 тыс. 63 человека.