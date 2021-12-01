Нужно ли делать ПЦР-тест после контактов с больным COVID-19, комментируют специалисты

| Фото: пресс-служба правительства ЯНАО | Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Сдавать ПЦР-тест после контактов с больным коронавирусом, если у вас нет клинических проявлений заболевания, не требуется. Так считают специалисты Роспотребнадзора.

Делать ПЦР-тест не нужно, если вы привиты или в течение шести месяцев переболели коронавирусом, и в случае, если вы не вакцинированы и не переболели, но за 14 дней на изоляции после контакта с больным никаких симптомов не возникло и врач не выявил показаний для тестирования.

Эксперты напоминают, что сделать ПЦР-тест бесплатно после контакта с больным COVID-19, согласно действующему санитарному законодательству, можно только при наличии признаков респираторного заболевания.