В Тюменской области заболеваемость COVID-19 среди взрослых снизилась на 3,2%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области продолжает снижаться. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Распопова на онлайн-заседании областного оперативного штаба.

В течение последних шести недель в Тюменской области недельный показатель заболеваемости COVID-19 снижался в среднем на 3%. За последнюю неделю показатель заболеваемости составил 132 на 100 тыс. населения.

Заболеваемость среди взрослых за последние семь дней снизилась на 3,2%. При этом в возрастных группах от 18 до 29 лет и от 30 до 49 лет количество заболевших увеличилось. Среди детей заболеваемость уменьшилась на 3,6%.

На контроле регионального управления Роспотребнадзора два очага COVID-19 с общим количеством пострадавших 26 человек.

Охват тестированием на COVID-19 за последнюю неделю составил 346,7 на 100 тыс. населения - выше, чем в среднем по стране. Губернатор Тюменской области Александр Моор поставил перед региональными органами здравоохранения задачу не снижать темпы тестирования в новогодние праздники.