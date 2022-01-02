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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области выявили 265 новых случаев COVID-19

Общество, 14:07 02 января 2022

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

265 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области за минувшие сутки. Выздоровел 471 пациент, скончались 11 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 18 тыс. 233 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 811 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 тыс. 976 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 824 человека, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 468, в Московской области - 1 тыс. 364.

В Свердловской области выявили 466 случаев болезни, в Челябинской области - 468, в Ханты-Мансийском автономном округе - 147, в Курганской области - 122, в Ямало-Ненецком автономном округе - 79.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 537 тыс. 966 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 310 тыс. 518 летальных исходов, выздоровели 9 млн 524 тыс. 39 человек.

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# коронавирус

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