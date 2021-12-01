Препарат "Ковид-глобулин" способен нейтрализовать коронавирус, утверждают исследователи

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Препарат "Ковид-глобулин" способен нейтрализовать коронавирус. Об этом заявили в холдинге "Нацимбио" Госкорпорации Ростех. В ходе клинических испытаний препарат подтвердил эффективность и безопасность. Он получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России.

"Ковид-глобулин" создан на основе плазмы крови людей, уже перенесших COVID-19, и содержит антитела к коронавирусу. Введение препарата помогает организму не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию, сообщает Ростех.

"Сегодня мы можем с гордостью объявить об успешном окончании испытаний препарата для лечения коронавируса – "Ковид-глобулина". Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Разработка "Нацимбио" значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с COVID-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная – вакцина и пассивная – иммуноглобулин", – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.