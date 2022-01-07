150 случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

150 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В числе заболевших за сутки - 17 детей. На ИВЛ находятся 27 пациентов из общего числа заболевших. Под медицинским наблюдением остаются 26 тыс. 131 человек. Выздоровели 66 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 91 тыс. 477 случаев COVID-19. Выздоровели 82 тыс. 710 человек. Сделано вакцинаций против коронавируса 1 млн 001 тыс. 593, полный курс получил 948 тыс. 841 человек.

В России за последние сутки выявлено 16 тыс. 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперштаб. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 22 тыс. 035 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 618 тыс. 035 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 314 тыс. 604 летальных исхода, выздоровели 9 млн 645 тыс. 712 человек.

Евгений Бабенко