Первый в мире препарат антиковидного иммуноглобулина прошел клинические испытания и одобрен Минздравом РФ

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Препарат от коронавируса "КОВИД-глобулин", созданный на плазме крови переболевших, успешно прошел клинические испытания и получил одобрение Минздрава.

Теперь в арсенале российских медиков, по словам Сергея Чемезова, генерального директора холдинга Ростех, разработавшего препарат, есть "обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная — вакцина и пассивная — иммуноглобулин".

"Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность", — отметил он.

В ходе клинических испытаний у 70% больных коронавирусом, получавших "КОВИД-глобулин" в составе комплексной терапии, снижался риск тяжёлого развития болезни. Наибольшая эффективность "КОВИД-глобулина" проявлялась при использовании на ранних стадиях заболевания, говорится в сообщении госкорпорации.

"КОВИД-глобулин" был одобрен Минздравом в начале апреля 2021 года. После этого препарат проходил вторую и третью фазы клинических испытаний, во время которых устанавливалась его безопасность и эффективность. В июле Минздрав разрешил использовать препарат, в том числе для лечения коронавируса у беременных женщин.