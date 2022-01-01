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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области выявили 195 случаев COVID-19 за сутки

Общество, 13:53 10 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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195 случаев коронавирусной инфекции подтвердилось в Тюменской области за сутки. Скончались 15 человек, выздоровели 54, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 15 тыс. 830 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 741 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 19 тыс. 890 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 778 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 419, в Московской области - 1 тыс. 197.

В Свердловской области выявили 371 новый случай, в Челябинской области - 275, в Ханты-Мансийском автономном округе - 144, в Курганской области - 90, в Ямало-Ненецком автономном округе - 35.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 666 тыс. 679 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 316 тыс. 904 летальных исхода, выздоровели 9 млн 706 тыс. 802 человека.

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# коронавирус

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