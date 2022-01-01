Тюменцам с постковидным синдромом советуют пройти диспансеризацию

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Абсолютно всем переболевшим коронавирусной инфекцией нужно пройти внеочередную диспансеризацию, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

По словам специалистов, коронавирус вызывает поражения практически всех органов и систем, сильно страдают сосуды, нередко отмечается тромбообразование. Это не всегда сопровождается какими-либо проявлениями, поэтому без правильного лечения в какой-то момент может развиться резкое ухудшение состояния.

"Если человек после перенесенного COVID-19 отмечает у себя те или иные симптомы, которых не было раньше, то ему обязательно нужно обратиться к терапевту или врачу общей практики. Всем переболевшим COVID-19 проводится оценка насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия – оценка вдоха и выдоха, рентгенография, общий и биохимический анализы крови с определением D-димера, показывающего риск тромбообразования", - говорят специалисты.

На основании имеющихся жалоб и выявленных отклонений врач может назначить лечение, дополнительные обследования, направить к узким специалистам. В некоторых случаях показана санаторная реабилитация.

Постковидный синдром – это комплекс симптомов, которые беспокоят человека после перенесенного COVID-19. Его продолжительность может составлять до полугода и более.