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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Вакцинация минимизирует риск осложнений от COVID-19, уверены медики

Общество, 15:32 10 января 2022

Точка жизни во ВКонтакте | Фото: Точка жизни во ВКонтакте

Привитые против коронавируса пациенты не только легче переносят само заболевание, но и меньше подвержены риску возникновения постковидного синдрома, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

По данным специалистов, постковидный синдром может возникнуть у привитых людей. Однако он проявляется гораздо реже, менее выражен и заканчивается намного быстрее.

"Вакцинированным требуется меньше препаратов для восстановления после перенесенной инфекции. Но подходы к восстановлению остаются теми же. Сначала проводится диагностика нарушений, а затем их коррекция с помощью немедикаментозных и лекарственных средств с обязательным контролем эффективности", - отмечают врачи.

В настоящее время прививку против COVID-19 рекомендуется делать через полгода после отрицательного ПЦР теста, если нет противопоказаний. При изменении эпидемической ситуации временной интервал может поменяться. До и после вакцинации важно соблюдать меры профилактики: носить защитные маски или респираторы в местах скопления людей, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.

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# вакцинация , коронавирус , Роспотребнадзор

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