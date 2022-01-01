Очаг коронавирусной инфекции зарегистрирован в тюменском центре реабилитации

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очаг коронавирусной инфекции зарегистрирован в АНО "РЦСППХ Натальи Устюжаниной "Поколение"" в Тюмени по ул. Дружбы, 128/1. В реабилитационном центре заболели восемь постояльцев и два сотрудника, контактных четыре человека, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Очаги в ишимском филиале Областной клинической психиатрической больницы и в общежитии Тобольской духовной семинарии закрыты.