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Очаг коронавирусной инфекции зарегистрирован в тюменском центре реабилитации

Общество, 10:01 11 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очаг коронавирусной инфекции зарегистрирован в АНО "РЦСППХ Натальи Устюжаниной "Поколение"" в Тюмени по ул. Дружбы, 128/1. В реабилитационном центре заболели восемь постояльцев и два сотрудника, контактных четыре человека, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Очаги в ишимском филиале Областной клинической психиатрической больницы и в общежитии Тобольской духовной семинарии закрыты.

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# коронавирусная инфекция , очаг заболевания

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