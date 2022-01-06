Тюменские врачи успешно прооперировали малыша с органами брюшины в груди

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Хирурги Областной клинической больницы № 2 прооперировали годовалого малыша с редкой аномалией внутриутробного развития. Кроме врожденного порока, при котором органы брюшной полости находились в грудной клетке, у ребенка отсутствовала часть пищевода.

Мальчик не мог нормально есть, у него диагностировали грыжу диафрагмы. Операция по пластике диафрагмы прошла успешно. Сейчас активность малыша постепенно восстанавливается.

Родителям мальчика остается только придерживаться рекомендаций врачей по восстановлению в амбулаторных условиях, сообщили в пресс-службе медучреждения.