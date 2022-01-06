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Тюменцев приглашают на веселые старты в праздники

Общество, 20:47 06 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Провести новогодние каникулы интересно и разнообразно помогут жителям Тюмени специалисты детско-юношеского центра "Старт".

5 января на ул. Федюнинского, 5 прошли веселые старты, а 8 января на этой же спортплощадке в 14 часов состоятся "Рождественские эстафеты".

Организаторы стараются соблюдать все предписанные профилактические меры, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщает департамент по спорту администрации города Тюмени.

Подробнее о мероприятии можно узнать в центре "Старт" по телефону: 8 (3452) 21-47-15.

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# веселые старты , праздники

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