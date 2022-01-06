Тюменцев приглашают на веселые старты в праздники
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Провести новогодние каникулы интересно и разнообразно помогут жителям Тюмени специалисты детско-юношеского центра "Старт".
5 января на ул. Федюнинского, 5 прошли веселые старты, а 8 января на этой же спортплощадке в 14 часов состоятся "Рождественские эстафеты".
Организаторы стараются соблюдать все предписанные профилактические меры, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщает департамент по спорту администрации города Тюмени.
Подробнее о мероприятии можно узнать в центре "Старт" по телефону: 8 (3452) 21-47-15.