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Роспотребнадзор нашел нарушения в одном из кафе в ТРЦ "Гудвин"

Общество, 19:00 06 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нарушения санитарного законодательства обнаружили на одном из предприятий общественного питания в ТРЦ "Гудвин" (ул. Максим Горького, 70). Санитарно-эпидемиологическое обследование кафе провели представители Роспотребнадзора 6 января.

"На момент осмотра установлено отсутствие дезинфицирующих средств с бактерицидным действием, отсутствие готовых растворов, которыми обрабатывается помещение", — прокомментировала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора Тюменской области Ирина Кунгурова.

Составлен акт проверки, будет принято решение о привлечении юридического лица к административной ответственности по части второй статьи 6.3 часть КоАП РФ, решение примет суд.

Рейды Роспотребнадзора проводятся на тюменских предприятиях общественного питания в ежедневном режиме.

Вера Коршунова

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# кафе , Роспотребнадзор

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