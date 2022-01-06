Роспотребнадзор нашел нарушения в одном из кафе в ТРЦ "Гудвин"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нарушения санитарного законодательства обнаружили на одном из предприятий общественного питания в ТРЦ "Гудвин" (ул. Максим Горького, 70). Санитарно-эпидемиологическое обследование кафе провели представители Роспотребнадзора 6 января.

"На момент осмотра установлено отсутствие дезинфицирующих средств с бактерицидным действием, отсутствие готовых растворов, которыми обрабатывается помещение", — прокомментировала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора Тюменской области Ирина Кунгурова.

Составлен акт проверки, будет принято решение о привлечении юридического лица к административной ответственности по части второй статьи 6.3 часть КоАП РФ, решение примет суд.

Рейды Роспотребнадзора проводятся на тюменских предприятиях общественного питания в ежедневном режиме.

Вера Коршунова