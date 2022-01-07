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Владимир Якушев поздравил жителей УФО с Рождеством Христовым

Политика, 10:36 07 января 2022

Фото: ИА "Тюменская линия"

Рождество Христово - светлый и радостный праздник, время добрых пожеланий и веры в чудо, день, когда забываются обиды, а сердца наполняются любовью.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в своем поздравлении, адресованном землякам.

"Рождество мы проводим с родными и близкими. Дарим им тепло и внимание. Становимся ближе, лучше понимаем друг друга. Пусть в ваших домах всегда царят добро и согласие! Пусть попутчиками на жизненном пути будут искренние и надежные люди", - обратился к жителям УФО полпред главы государства.

Владимир Якушев пожелал жителям УФО крепкого здоровья, благополучия и счастья.

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