Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюменской области 8 января

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут 8 января в городах и районных центрах Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В ходе сплошных проверок автоинспекторы оценят состояние водителей на отдельных участках улично-дорожной сети. В каждом муниципалитете время и место проверок будет определяться с учетом статистики ДТП с пьяными водителями в минувшем году.

В 2022 году сотрудники ГИБДД задержали уже 99 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Эти автомобилисты отстранены от участия в дорожном движении. При этом в ГИБДД отмечают положительную динамику снижения числа пьяных водителей, задержанных за рулем с 1 по 6 января: 30, 21, 18, 12, 10, 8.

Евгений Бабенко