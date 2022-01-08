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Противопожарные рейды проходят в районах Тюменской области

Общество, 10:02 08 января 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области, | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области,

79 семей навестили с начала января 2022 года инспекторы пожарного надзора в Голышмановском городском округе и Аромашевском районе.

Как сообщает МЧС Тюменской области, проинструктированы 299 человек.

В ходе рейдов сотрудники МЧС России напомнают хозяевам домовладений о важности соблюдения правил пожарной безопасности в быту.

Было проверено наличие дымовых пожарных извещателей, исправность их работы, а также печного отопления.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Жириков предупредил об опасности эксплуатации самодельных плиток и обогревателей, перегрузки электросети.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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