Противопожарные рейды проходят в районах Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области, | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области,

79 семей навестили с начала января 2022 года инспекторы пожарного надзора в Голышмановском городском округе и Аромашевском районе.

Как сообщает МЧС Тюменской области, проинструктированы 299 человек.

В ходе рейдов сотрудники МЧС России напомнают хозяевам домовладений о важности соблюдения правил пожарной безопасности в быту.

Было проверено наличие дымовых пожарных извещателей, исправность их работы, а также печного отопления.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Жириков предупредил об опасности эксплуатации самодельных плиток и обогревателей, перегрузки электросети.