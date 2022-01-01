  • 10 января 202210.01.2022понедельник
  • USD74,2926
    EUR84,0695
  • В Тюмени -12..-14 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пьяная езда по Ялуторовску закончилась для водителя административным протоколом

Происшествия, 12:36 10 января 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

1,35 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха составили показания алкотестера у 23-летнего водителя автомобиля "Лада Приора", остановленного инспекторами ДПС в Ялуторовске.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, молодой человек рассказал, что пил пиво со своей подругой, а потом решил прокатиться по городу. Составлен административный материал, автомобиль помещен на спецстоянку.

0,33 мг "надышал" 37-летний житель с. Кутарбитка Тобольского района, задержанный за рулем "Лады". Водитель пояснил, что выпил в гостях литр пива и поехал домой. За пьяную езду он будет лишен прав.

Всего 148 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, задержали сотрудники ГИБДД в Тюменской области в первые дни 2022 года. Госавтоинспекция призывает жителей региона сообщать в полицию о водителях, выезжающих на дорогу в состоянии опьянения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , пьяные водители

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:41 10.01.2022В Тюмени за побег из тюрьмы женщина получила дополнительный срок
13:18 10.01.2022В Тюмени задержали десять человек, которых подозревают в изготовлении суррогатной водки
12:36 10.01.2022Пьяная езда по Ялуторовску закончилась для водителя административным протоколом
12:14 10.01.2022Житель Тюменской области отправился за покупками с чужой банковской картой