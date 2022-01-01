Тюменец заплатит почти полмиллиона рублей за поддельные сигареты

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Мужчину, виновного в покупке и хранении крупной партии немаркированной табачной продукции, оштрафовали в Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В июле 2020 года 49-летний гражданин приобрел и хранил в арендуемых им складских помещениях (на ул. Барнаульской и Дамбовской) более 90 тыс. упаковок немаркированных табачных изделий на общую сумму 3 млн 371 тыс. рублей.

Мужчина покупал немаркированные табачные изделия для последующей реализации по заниженной цене, без каких-либо сопроводительных документов. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд оштрафовал его на 450 тыс. рублей.