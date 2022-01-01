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Из тюменской канализации достали лестницу и одеяло

Общество, 15:43 10 января 2022

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Одеяло и двухметровую лестницу извлекли из канализационных сетей сотрудники Росводоканал Тюмень. За 10 выходных дней они промыли 3 тыс. 500 метров труб водоотвения, устранив 101 засор.

Как отмечают в Водоканале, число засоров традиционно увеличивается в праздники, когда в унитазы сбрасывают остатки праздничных салатов и прочей снеди. Жир оседает на стенках труб, на него налипает другой мусор и образуются засоры.

"Кроме огромного количества жира и тряпок из коллекторов извлекли и нетипичные находки. Засор в трубе в районе Гилевской рощи образовался из-за одеяла, а из коллектора на улице Карнацевича достали двухметровую лестницу", - рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Роман Габрильян.

Избежать засоров в системе водоотведения можно, соблюдая простые правила пользования канализацией. Не смывайте в систему водоотведения жир, наполнители туалетов для животных, остатки строительных смесей, влажные салфетки и другой нерастворимый мусор.

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

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# засоры , Росводоканал

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