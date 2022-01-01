Школа фольклора "Росстань" признана культурным брендом Тюменской области

| Фото: фольклорный ансамбль «Росстань» | Фото: фольклорный ансамбль «Росстань»

Школа фольклора "Росстань" приобрела статус культурного бренда Тюменской области и вошла в "Топ-100 лучших креативных практик", стала настоящим арт-кластером региона. Такое решение принято по итогам реализации в 2021 г. на платформе Живоенаследие.рф проекта "Мост в будущее: креативные практики сохранения и развития живого наследия".

Региональная школа фольклора "Росстань" - это уникальный комплекс, включающий в себя фольклорный ансамбль, центр и школу народной культуры, которые ориентированы на сохранение и популяризацию фольклора Тюменской области.

Фольклорный ансамбль "Росстань" создан в 1990 году. Руководитель ансамбля доктор культурологии, доцент, директор факультета музыки, театра и хореографии Тюменского государственного института искусств и культуры Лилия Дёмина.

С 1986 года под ее руководством проведено 59 экспедиций по Тюменской области и собраны ценнейшие материалы традиционной культуры: музыкальные, инструментальные, танцевальные и некоторые образцы декоративно-прикладного творчества. За 30-летнюю историю ансамбль "Росстань" представлял региональную традиционную народную культуру в различных регионах России и 23-х странах мира.

Фольклорный ансамбль "Росстань" является одним из организаторов культурно-образовательных проектов в Тюменской области "Мир народной культуры". В рамках проекта "Наследие поколений" выпущены в свет лучшие образцы традиционной культуры Урало-Сибирского региона. Многие образцы стали основой репертуара творческих коллективов региона. В 2020 году был реализован проект "Фольклорное лето", результатом которого стало создание цикла фильмов об истории ансамбля и региональном фольклоре.

В 2021 году в восьмой раз состоялся Международный конкурс учебно-методических работ по народной культуре и сценариев народных праздников "Сибирский исток". Реализован проект "Жемчужины фольклора Тюменской области".