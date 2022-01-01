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В Тобольске съели две тонны пельменей на гастрономическом фестивале

Общество, 16:28 10 января 2022

центр искусств и культуры Тобольска | Фото: центр искусств и культуры Тобольска

Около двух тонн пельменей съели участники фестиваля "Пельменный съест" в Тобольске, сообщает городской центр искусств культуры.

С 3 по 10 января кафе и рестораны города угощали гостей специальным пельменным меню. Девять заведений приготовили разные блюда для гастрономических выходных. В меню можно было увидеть пельмени из лосятины с брусничным соусом, овощные с грибами и картофелем, татарские пельмени и другие.

В это же время в социальных сетях вышли специализированные выпуски кулинарного шоу "Тобольск готовит дома", в которых бренд-шеф туристической отрасли Тюменской области Давид Хачатрян готовил с блогерами пельмени по особым рецептам.

Финальное мероприятие фестиваля "Пельменный съест" прошло на Базарной площади. Гости могли попробовать и купить пельмени, манты, вареники с различными начинками. Всего было продано 700 кг пельменей.

Также на фестивале тоболяки выиграли гастрономические сертификаты от кафе и ресторанов. Главным призом стал сертификат от главы города Максима Афанасьева в аквапарк "Лето Лето". Его получила тоболячка Екатерина.

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# Тобольск , фестиваль пельменей

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