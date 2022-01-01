В Ишимском районе тракториста приговорили к семи годам лишения свободы за смертельное ДТП

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Мужчину, задавившего на тракторе пешехода, осудили в Ишимском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

4 сентября прошлого года 40-летний тракторист в состоянии опьянения возвращался с покоса. На ул. Новой в п. Заозерный при обгоне другого трактора он насмерть сбил 31-летнего пешехода. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

Суд назначил подсудимому семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, взыскал с осужденного в пользу матери погибшего 1 млн рублей.