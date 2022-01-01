Жителя Тюменской области, ранившего женщину ножом, отправили в колонию

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

К пяти годам колонии и выплате компенсации морального вреда в 300 тыс. рублей приговорил жителя Тюменской области Ишимский районный суд. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона, в сентябре 2021 года подсудимый ударил ножом знакомую женщину.

В суде мужчина свою вину признал. Он рассказал, что в тот день знакомый попросил его привезти воду на садовый участок в СНТ "Аграрник". В доме его друг и знакомая распивали алкоголь, и он к ним присоединился.

По словам подсудимого, женщина стала его оскорблять и бить, не вытерпев, мужчина взял нож и ударил ее в шею. Затем он предложил вызвать скорую помощь, но пострадавшая отказалась.

Однако пострадавшая рассказала другую версию случившегося - она пояснила, что конфликта между ней и подсудимым не было. Он начал к ней приставать и это не понравилось их другу, между мужчинами возникла потасовка. Женщина стала их разнимать и получила удар ножом.

Суд путем частичного сложения наказаний лишил обвиняемого свободы на пять лет с отбыванием срока в колонии общего режима, а также взыскал с него компенсацию морального вреда и расходы по составлению иска в размере 4 тыс. рублей.