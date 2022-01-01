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Водитель, перевозивший пассажиров из Омска в Тюмень, провел за рулем 13 часов

Происшествия, 15:42 11 января 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Протокол за нарушение режима труда и отдыха на водителя автобуса, следовавшего из Омска в Тюмень, составили инспекторы ДПС 11 января.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, автобус, принадлежащий одной из организаций, остановили на посту полиции "Богандинский".

На момент проверки 50-летний водитель уже высадил пассажиров и ехал пустой. Как выяснилось, за рулем мужчина находился почти 13 часов, что является нарушением. Кроме того, инспекторы выявили нарушение в работе тахографа транспортного средства.

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# автобусы , Госавтоинспекция

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