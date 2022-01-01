Водитель, перевозивший пассажиров из Омска в Тюмень, провел за рулем 13 часов

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Протокол за нарушение режима труда и отдыха на водителя автобуса, следовавшего из Омска в Тюмень, составили инспекторы ДПС 11 января.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, автобус, принадлежащий одной из организаций, остановили на посту полиции "Богандинский".

На момент проверки 50-летний водитель уже высадил пассажиров и ехал пустой. Как выяснилось, за рулем мужчина находился почти 13 часов, что является нарушением. Кроме того, инспекторы выявили нарушение в работе тахографа транспортного средства.