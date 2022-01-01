Все сельские школы Тюменской области благоустроят к 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области к 2024 году полностью благоустроят все сельские образовательные учреждения. В частности, в зданиях появятся водопровод, центральное отопление и канализация, сообщил заместитель главы региона, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

"Это одна из основных задач, которые предстоит решить в рамках реализации региональной госпрограммы "Развитие образования и науки", - отметил он.

В целом с 2022 по 2025 годы в рамках этой программы на бесплатное дошкольное образование ежегодно будет выделяться 4,8 млрд рублей, на общее среднее образование – 16 млрд рублей, на дополнительное образование детей – 44 млн рублей.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, образование – одна из важных для людей государственных задач. Основная цель соответствующей региональной госпрограммы – создание новой и модернизация уже имеющейся образовательной инфраструктуры.

"Новое качество образования для юных тюменцев – одна из самых весомых гарантий благополучного будущего региона и всех его жителей", – подчеркнул глава региона.