В аэропорту Рощино в Тюмени провели дезинфекцию

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Дезинфекцию аэропорта Рощино им. Д. И. Менделеева провели сотрудники специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Тюменской области 11 января, сообщает ведомство.

На поверхности в помещениях, которые посещают сотрудники и посетители объекта, распылили безопасные для здоровья людей и окружающей среды вещества.

Отметим, в 2020-2021 годах личный состав специализированной пожарно-спасательной части и пожарно-спасательных отрядов ведомства проводил дезинфекцию крупных объектов и лечебных учреждений в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске.

"Профильная работа по соблюдению профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, ведется по согласованию с оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и департамента здравоохранения. Она продолжится и в наступившем году", — подчеркнули в ГУ МЧС России по Тюменской области.