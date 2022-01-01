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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В аэропорту Рощино в Тюмени провели дезинфекцию

Общество, 17:10 11 января 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Дезинфекцию аэропорта Рощино им. Д. И. Менделеева провели сотрудники специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Тюменской области 11 января, сообщает ведомство.

На поверхности в помещениях, которые посещают сотрудники и посетители объекта, распылили безопасные для здоровья людей и окружающей среды вещества.

Отметим, в 2020-2021 годах личный состав специализированной пожарно-спасательной части и пожарно-спасательных отрядов ведомства проводил дезинфекцию крупных объектов и лечебных учреждений в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске.

"Профильная работа по соблюдению профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, ведется по согласованию с оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и департамента здравоохранения. Она продолжится и в наступившем году", — подчеркнули в ГУ МЧС России по Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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