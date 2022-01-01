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Звонки из Казахстана будут бесплатными для россиян с 12 по 19 января

Общество, 17:43 11 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года, сообщает Минцифры России.

В ведомстве отметили, что совместно с операторами "Большой четверки" (МТС, билайн, МегаФон, Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе.

Российские абоненты смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также будут всегда оставаться на связи с родными и близкими.

Избежать чрезмерной нагрузки на сеть позволит лимит на бесплатную связь. Предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента.

Все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора. Эти средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем.

По данным операторов, в Казахстане находится порядка 30 тыс. россиян, пользующихся мобильной связью.

Ранее депутаты "Единой России" — члены IT-комитета Госдумы — обратились в Минцифры России с предложением отменить плату за международный роуминг на территории Казахстана.

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# Казахстан , Минцифры

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