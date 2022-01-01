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Житель Ярково поджег квартиру матери

Происшествия, 12:40 12 января 2022

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге квартиры, задержали в с. Ярково, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Безработный житель с. Ярково напился и поссорился с матерью и сестрой. Оставшись дома один, он решил сжечь жилище. Мужчина поджег занавеску в ванной, а также шторы в спальне сестры. Когда огонь распространился по квартире, он попытался покинуть помещение, но не смог открыть дверь. Чтобы не задохнуться, высунулся в форточку.

Работники организации, расположенной на первом этаже здания, вызвали пожарных и полицию. Сотрудники пожарной охраны эвакуировали через окно мужчину и потушили возгорание.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# поджог

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