Житель Ярково поджег квартиру матери

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге квартиры, задержали в с. Ярково, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Безработный житель с. Ярково напился и поссорился с матерью и сестрой. Оставшись дома один, он решил сжечь жилище. Мужчина поджег занавеску в ванной, а также шторы в спальне сестры. Когда огонь распространился по квартире, он попытался покинуть помещение, но не смог открыть дверь. Чтобы не задохнуться, высунулся в форточку.

Работники организации, расположенной на первом этаже здания, вызвали пожарных и полицию. Сотрудники пожарной охраны эвакуировали через окно мужчину и потушили возгорание.

По данному факту возбуждено уголовное дело.