В тюменской шаурмичной выявлены нарушения антиковидных норм

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Несоблюдение антиковидных правил выявила межведомственная комиссия 12 января в ходе проверки шаурмичной по ул. Республики, 79/1. Представители областного управления Роспотребнадзора и областного департамента потребительского рынка обратили внимание на отсутствие запаса санитарных масок и другие нарушения.

Так, по графику обработки помещения бактерицидный облучатель работает с 10 до 13 часов, однако на момент проверки прибор был отключен. Кроме того, выяснилось, что дезинфицирующие средства для обработки контактных поверхностей разводятся не по инструкции.

Как отметила специалист отдела санитарного надзора регионального Роспотребнадзора Мария Буракова, проверка была проведена по жалобе, поступившей в управление. По фактам выявленных нарушений будет составлен административный протокол, материалы передадут в суд, который определит меру наказания.

Николай Ступников