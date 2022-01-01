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Гадалка из Красноярска выманила у жительницы Заводоуковска более 700 тысяч рублей

Происшествия, 18:16 12 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гадалку из Красноярска, похитившую у клиенток более 780 тыс. рублей, осудят в Заводоуковске, сообщает региональная прокуратура.

19-летняя девушка в социальной сети разместила объявление о гадании на картах. Кроме того, она вела онлайн-трансляции для привлечения клиентов. Одну из них увидела 18-летняя девушка из Заводоуковска, которая училась и проживала у своего дедушки в Голышманово. Она связалась с гадалкой, которая под предлогом снятия порчи, проведения различных ритуалов стала выманивать у доверчивой клиентки деньги. В итоге девушка перевела мошеннице свои 9 тыс. рублей и еще свыше 704 тыс. рублей, которые взяла у дедушки.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что жертвами гадалки стали еще девять жительниц из Санкт-Петербурга, Алтайского края, Карачаево-Черкессии, Дагестана, Пензенской области.

Общая сумма средств, похищенных у потерпевших, составила более 780 тыс. рублей. Во время следствия обвиняемая частично возместила пострадавшим ущерб.

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# прокуратура Тюменской области , хищение

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