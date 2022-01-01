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Искусственный интеллект помог врачам оперативно выявить у тюменца инсульт

Общество, 17:45 12 января 2022

пресс-служба Областной клинической больницы №2 | Фото: пресс-служба Областной клинической больницы №2

Анализ КТ-снимка головного мозга с помощью искусственного интеллекта позволил врачам тюменской Областной клинической больницы № 2 в кратчайшие сроки выявить геморрагический инсульт у 73-летнего мужчины, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Мужчина обратился в приемное отделение, когда почувствовал слабость в левой руке. Из-за небольшого объема кровоизлияния в мозг врачи назначили консервативное лечение, после улучшения пациента перевели в неврологическое отделение, где он проходит терапию.

С ноября 2021 года искусственный интеллект успешно обработал более 500 результатов исследований пациентов, поступающих с подозрением на ишемический или геморрагический инсульт.

Искусственный интеллект предоставляет специалистам предварительное заключение, выделяя на обработанном снимке измененные зоны, высчитывая объем кровоизлияния. По полученным данным врач определяет окончательный диагноз.

В будущем на базе ОКБ № 2 планируется также применение искусственного интеллекта для анализа снимков легких и молочных желез. Это стало возможным благодаря реализации на территории региона национального проекта "Здравоохранение", одно из ключевых направлений которого – цифровизация медицины – создает условия для успешного внедрения современных технологий в работу медицинских организаций.

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# ОКБ №2

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