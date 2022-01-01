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В Тюменской области ежедневно проводят до 10 тысяч тестов на коронавирус

Общество, 13:35 13 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В медицинских учреждениях Тюменской области ежедневно проводится до 10 тысяч тестов на коронавирус. Охват населения тестированием остается высоким и по данным на 13 января составляет 417,91 на 100 тыс. человек в день.

Как пояснила корреспонденту "Тюменской линии" пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина, с ноября 2021 года медики проводят тестирование у всех, кто обратился с симптомами ОРВИ и симптомами, не исключающими COVID-19. При этом анализы берут независимо от законченного курса вакцинации против коронавируса.

"Перечень категорий для тестирования был расширен в связи с изменениями, внесенными в постановление главного государственного санитарного врача России. Как отметила Анна Попова, это сделано, чтобы не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные", - пояснили в ведомстве.

Всего в Тюменской области с начала пандемии провели более 3,5 млн тестов на наличие новой коронавирусной инфекции.

Добавим, председатель правительства России Михаил Мишустин поручил регионам вместе с Минздравом подготовиться к оказанию медпомощи в условиях распространения нового штамма коронавируса. В частности, рекомендовано увеличить объемы тестирования населения.

Любовь Голышева

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# коронавирус , Михаил Мишустин , тестирование

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