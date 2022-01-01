В Тюменской области зафиксирована смерть 13 человек с COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

13 пациентов с коронавирусом скончались в Тюменской области. По данным федерального оперативного штаба, выявлено 194 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 66 человек.

За последние сутки в России выявлено 17 тыс. 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 745 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 тыс. 346 человек.

В Москве заболели 4 тыс. 8 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 659, в Московской области - 1 тыс. 238.

В Свердловской области подтвердилось 366 новых случаев болезни, в Челябинской области - 234, в Ханты-Мансийском автономном округе - 146, в Курганской области - 86, в Ямало-Ненецком автономном округе - 37.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 702 тыс. 150 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 318 тыс. 432 летальных исхода, выздоровели 9 млн 758 тыс. 364 человека.