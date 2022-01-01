В Тюменской области создан необходимый резерв коек для пациентов с COVID-19

| Фото: Здравоохранение Тюменской области | Фото: Здравоохранение Тюменской области

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В Тюменской области в настоящее время развернуто 1 тыс. 600 коек для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Однако при ухудшении эпидемиологической ситуации их число может быть увеличено.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Она напомнила, что в 2021 году, когда госпитализация "перекрывала" выписку, эта цифра доходила до 3 тыс. 687 коек. В целом, по ее словам, система здравоохранения Тюменской области готова к разным сценариям распространения новой коронавирусной инфекции.

"Мы уже научились работать с изменениями - перепрофилировать в кратчайшие сроки резервные учреждения, набирать штат из кадрового резерва и возвращать учреждения к обычной работе при спаде эпидситуации", - добавили в департаменте здравоохранения.

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил регионам оценить готовность медорганизаций к распространению штамма коронавируса "Омикрон". Это касается обеспечения необходимого резерва коек в больницах, работы кол-центров, тестирования населения на наличие COVID-19, а также мероприятий, направленных на предотвращение распространения вируса.

Любовь Голышева