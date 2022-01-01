В Тюменской области жертвами COVID-19 стали 14 человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Смерть 14 пациентов с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области за сутки. Заболели 198 человек, выздоровели 76 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 21 тыс. 155 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 740 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 тыс. 984 человека.

В Москве выявили 5 тыс. 490 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 839, в Московской области - 1 тыс. 556.

В Свердловской области заболели 410 человек, в Челябинской области - 232, в Ханты-Мансийском автономном округе - 164, в Курганской области - 81, в Ямало-Ненецком автономном округе - 64.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 723 тыс. 305 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 319 тыс. 172 летальных исхода, выздоровели 9 млн 784 тыс. 348 человек.