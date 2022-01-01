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Жители Тюменской области смогут использовать отрицательный ПЦР-тест в общественных местах и после 1 февраля

Общество, 12:55 14 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест можно и с 1 февраля 2022 года. Такое решение приняло правительство РФ 14 января.

Как рассказала в Телеграм-канале российского кабмина вице-премьер Татьяна Голикова, законопроект о QR-кодах пока не будет рассматриваться Госдумой во втором чтении. Это связано с распространением нового омикрон-штамма.

"Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма “Дельта”. Сейчас будут новые вызовы, поэтому правительство совместно с партией “Единая Россия” в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработало совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", – заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Правительство внесло поправки в федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Помимо использования отрицательного ПЦР, Минздрав разрешено устанавливать сроки действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации. Военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.

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# вакцинация , коронавирус , Правительство РФ , ПЦР-тест

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