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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области COVID-19 заболели 205 человек

Общество, 13:46 14 января 2022

Департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

У 205 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области. Скончались 15 человек, выздоровели 82, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 820 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 739 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 тыс. 952 человека.

В Москве выявили 5 тыс. 712 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 708, в Московской области - 1 тыс. 990.

В Свердловской области заболели 536 человек, в Челябинской области - 222, в Ханты-Мансийском автономном округе - 199, в Ямало-Ненецком автономном округе - 93, в Курганской области - 79.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 747 тыс. 125 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 319 тыс. 911 летальных исходов, выздоровели 9 млн 809 тыс. 300 человек.

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# коронавирус

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