В Тюменской области 87 организаций и предпринимателей привлечены к ответственности за нарушение масочного режима в 2021 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

87 организаций и индивидуальных предпринимателей привлечены к ответственности за несоблюдение масочного режима, требований к социальному дистанцированию. Протоколы составлены сотрудниками регионального департамента потребительского рынка и туризма. Дела направлены в суды.

Такие данные информационному агентству "Тюменская линия" предоставил информационный центр правительства Тюменской области.

В течение 2021 года региональный департамент потребрынка контролировал соблюдение масочного режима гражданами в общественных местах, торговых объектах. Использование масок во время поездок на транспорте относится к компетенции правоохранительных органов, отметили эксперты.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Добавим, что профилактические рейды на остановках Тюмени по выявлению антимасочников продолжаются и в 2022 г. В состав проверяющих входят сотрудники полиции, специалисты городского департамента транспорта. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора ведут проверку объектов торговли и общественного питания по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии.

Всего по итогам 2021 г. в составе межведомственных групп проведены выезды на более, чем 1 тыс. 500 торговых объектов, объектов общественного питания, торгово-развлекательных центров и комплексов, объектов спорта, культуры и других.

Напомним, режим повышенной готовности в Тюменской области действует до 1 марта 2022 года.

Анжела Лебедева