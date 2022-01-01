Девять жителей Тюменской области умерли от COVID-19 за минувшие сутки

Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Девять жителей Тюменской области скончались от COVID-19 за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 29 тыс. 230 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Тюменской области - 301 случай.

Выздоровели от COVID-19 в целом по стране 22 тыс. 731 человек, в том числе в Тюменской области - 95 пациентов.

С начала пандемии в России выявлено 10 млн 803 тыс. 534 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 321 тыс. 320 летальных исходов, выздоровели 9 млн 858 тыс. 615 человек.

Евгений Бабенко