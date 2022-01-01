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Международная ассоциация воздушного транспорта запустила программу проверки ковидного статуса пассажиров

Общество, 18:23 16 января 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу проверки ковидного статуса пассажиров с помощью QR-кодов запустила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Приложение IATA Travel Pass для проверки COVID-сертификатов используют уже более 200 авиакомпаний, многие государства принимают проездной ассоциации.

Приложение позволяет путешественникам подгрузить и хранить в одном месте несколько национальных сертификатов для путешествий, например цифровой сертификат ЕС или NHS Covid Pass. С его помощью можно узнать актуальные требования к тестированию и вакцинации в каждой стране, адреса центров тестирования и лабораторий в пунктах отправления/прибытия, результаты тестов и данных о вакцинации (для лабораторий).

Travel Pass также позволяет пассажирам создать "цифровой сертификат", чтобы убедиться, что их тест или вакцинация соответствуют правилам страны въезда, и предъявить данные при проверке.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , путешествия

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