Международная ассоциация воздушного транспорта запустила программу проверки ковидного статуса пассажиров

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу проверки ковидного статуса пассажиров с помощью QR-кодов запустила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Приложение IATA Travel Pass для проверки COVID-сертификатов используют уже более 200 авиакомпаний, многие государства принимают проездной ассоциации.

Приложение позволяет путешественникам подгрузить и хранить в одном месте несколько национальных сертификатов для путешествий, например цифровой сертификат ЕС или NHS Covid Pass. С его помощью можно узнать актуальные требования к тестированию и вакцинации в каждой стране, адреса центров тестирования и лабораторий в пунктах отправления/прибытия, результаты тестов и данных о вакцинации (для лабораторий).

Travel Pass также позволяет пассажирам создать "цифровой сертификат", чтобы убедиться, что их тест или вакцинация соответствуют правилам страны въезда, и предъявить данные при проверке.

Евгений Бабенко