Роспотребнадзор: омикрон-штамм меньше всего живет на керамике

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Омикрон-штамм меньше всего живет на керамике. Его живучесть сокращается за 24 часа, сообщает Роспотребнадзор.

Специалисты научного центра "Вектор" провели эксперименты по определению жизнеспособности вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях относительной влажности воздуха 30-40% и температуры 26-28ºC. Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется - теряет активность - на керамике, его жизнеспособный перестает выявляться менее чем через 24 часа.

"В целом, динамика снижения инфекционности варианта "омикрон" не отличалась от таковой у ранее изученных вариантов нового коронавируса SARS-CoV-2", - отмечают эксперты.

По-прежнему самым эффективным способом обеззараживания для профилактики инфицирования вариантом "омикрон" остается дезинфекция.